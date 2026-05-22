Embracer Group Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Embracer Group Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Embracer Group Un ein EPS von 3,14 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,77 Prozent auf 430,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 504,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,760 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Embracer Group Un 1,69 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,10 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at