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12.11.2026 06:31:28
Embraer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Embraer präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,35 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,811 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,20 Milliarden USD ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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