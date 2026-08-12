Embraer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Embraer hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Embraer ein EPS von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

Embraer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at