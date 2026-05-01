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01.05.2026 06:31:29
EMCOR Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
EMCOR Group lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 6,84 USD. Im letzten Jahr hatte EMCOR Group einen Gewinn von 5,26 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat EMCOR Group im vergangenen Quartal 4,63 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EMCOR Group 3,87 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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