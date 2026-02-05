|
Emcure Pharmaceuticals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Emcure Pharmaceuticals hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,16 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,12 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 23,63 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,63 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 13,33 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 23,25 Milliarden INR geschätzt worden.
