Emcure Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Emcure Pharmaceuticals lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,85 INR gegenüber 10,33 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Emcure Pharmaceuticals im vergangenen Quartal 22,70 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Emcure Pharmaceuticals 20,02 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 12,90 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 22,50 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at

US-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
