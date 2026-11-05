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05.11.2026 06:31:28
Emcure Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Emcure Pharmaceuticals hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,85 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,20 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 22,70 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 17,20 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 26,99 Milliarden INR ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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