Emcure Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Emcure Pharmaceuticals hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,84 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 24,70 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,16 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 14,40 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 24,42 Milliarden INR geschätzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 48,77 INR. Im Vorjahr hatte Emcure Pharmaceuticals 36,43 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Emcure Pharmaceuticals 92,04 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 78,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 51,19 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 91,76 Milliarden INR festgelegt.

Redaktion finanzen.at