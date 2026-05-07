07.05.2026 06:31:29

Emcure Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Emcure Pharmaceuticals hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,84 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 24,70 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,16 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 14,40 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 24,42 Milliarden INR geschätzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 48,77 INR. Im Vorjahr hatte Emcure Pharmaceuticals 36,43 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Emcure Pharmaceuticals 92,04 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 78,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 51,19 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 91,76 Milliarden INR festgelegt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wenig bewegt, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen