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13.08.2026 06:31:29
EMED Mining: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
EMED Mining hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 GBP, nach 0,180 GBP im Vorjahresvergleich.
EMED Mining hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 129,0 Millionen GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 103,5 Millionen GBP erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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