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27.05.2026 06:31:29
EMED Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
EMED Mining präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,17 GBP. Im letzten Jahr hatte EMED Mining einen Gewinn von 0,180 GBP je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,39 Prozent auf 105,5 Millionen GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 108,1 Millionen GBP gelegen.
Redaktion finanzen.at
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