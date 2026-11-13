EMED Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

EMED Mining stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,35 GBP gegenüber 0,070 GBP je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 91,00 Prozent auf 165,8 Millionen GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 86,8 Millionen GBP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at