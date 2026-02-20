|
20.02.2026 06:31:28
Emek Elektrik Endustrisi AS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Emek Elektrik Endustrisi AS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,32 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 TRY erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 403,1 Millionen TRY umgesetzt, gegenüber 371,7 Millionen TRY im Vorjahreszeitraum.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,380 TRY gegenüber -0,080 TRY im Vorjahr verkündet.
Umsatzseitig wurden 876,13 Millionen TRY vermeldet. Im Vorjahr hatte Emek Elektrik Endustrisi AS 777,57 Millionen TRY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
