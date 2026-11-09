Emera: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Emera lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,760 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,45 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 2,09 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at