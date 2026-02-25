|
Emera: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Emera hat am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,22 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Emera 0,530 CAD je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 2,02 Milliarden CAD gegenüber 1,77 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,38 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,71 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Emera im vergangenen Geschäftsjahr 8,31 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Emera 6,99 Milliarden CAD umsetzen können.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 3,51 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 8,10 Milliarden CAD belaufen.
