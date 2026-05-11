Emera: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Emera äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,85 CAD, nach 1,96 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,47 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,21 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at