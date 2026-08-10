Emera: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Emera lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,34 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Emera noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 CAD in den Büchern gestanden.

Emera hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,98 Milliarden CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,00 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at