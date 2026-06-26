Emerald Horizon Aktie

Emerald Horizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42CXA / ISIN: AT0000A3UZE1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.06.2026 09:41:33

Emerald Horizon AG startet Handel an der Wiener Börse


EQS-Media / 26.06.2026 / 09:41 CET/CEST

Emerald Horizon BÃ¶rsengang Ringing the Bell an der Wiener <a href=BÃ¶rse Emerald Horizon Management, Prof. Dr. Robert Holzmann (Vice President International Relations), ), Florian Wagner (CEO), MMag. Philipp PÃ¶lzl (Vice President Operations) Â© PicDrop GmbH Abdruck fÃ¼r redaktionelle Zwecke honorarfrei" height="null" src="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=f51cf0fdd9047602a7d097ff12e79b6d" width="null"/>
Emerald Horizon Börsengang Ringing the Bell an der Wiener Börse Emerald Horizon Management, Prof. Dr. Robert Holzmann (Vice President International Relations), ), Florian Wagner (CEO), MMag. Philipp Pölzl (Vice President Operations) © PicDrop GmbH Abdruck für redaktionelle Zwecke honorarfrei
Datum: 26. Juni 2026

 

Emerald Horizon AG startet Handel an der Wiener Börse

Erstnotiz im Amtlichen Handel – Referenzpreis EUR 760,00 je Aktie
 

GRAZ, 26. Juni 2026 Die Emerald Horizon AG (ISIN AT0000A3UZE1, Börsenkürzel: SMRX) hat heute, am 26. Juni 2026, den Handel an der Wiener Börse aufgenommen. Die Erstnotiz erfolgt im Amtlichen Handel (Official Market) über das Handelssystem Xetra® T7. Der Referenzpreis beträgt EUR 760,00 je Aktie und entspricht einer Bewertung des Unternehmens vor dem Listing von rund EUR 797,7 Millionen.

Den Auftakt des ersten Handelstages bildete das traditionelle Läuten der Börsenglocke durch CEO Florian Wagner, VP MMag. Philipp Pölzl und VP Prof. Dr. Robert Holzmann.

„Der heutige Tag markiert den Beginn eines neuen Kapitels – eines, das nun ganz offiziell von Transparenz, Verantwortung und einem langfristigen Engagement für den Aufbau sauberer Energieinfrastruktur für Europa und darüber hinaus geprägt ist." - CEO Florian Wagner.

Hinter dem Börsenkürzel SMRX steht der Technologiekern von Emerald Horizon: Das marktreife Hybrid-Speichersystem DUALstore PLUS verbindet eine LFP-Batterie mit einem Molten-Salt-Wärmespeicher und einer KI-gestützten Steuerung und macht Strom aus erneuerbaren Quellen rund um die Uhr planbar verfügbar. Ergänzt wird es durch ADES, einen thoriumbasierten, beschleunigergetriebenen subkritischen Mikroreaktor, der sichere, CO2-freie Grundlast liefern soll – ohne Uran, ohne selbsterhaltende Kettenreaktion.

Für durchgehende Handelsliquidität sorgen die Market Maker Baader Bank AG sowie Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.
 

ÜBER EMERALD HORIZON

Die Emerald Horizon AG mit Sitz in Graz entwickelt unter der Marke SMRX Technologien zur Dekarbonisierung der Energieversorgung – von hybriden Energiespeichersystemen bis zu modularen Reaktoren der nächsten Generation. Ziel des Unternehmens ist eine sichere, skalierbare und weltweit einsetzbare Grundlast-Energie ohne die Nachteile der alten Kernkrafttechnologie.
Für mehr Informationen: www.emerald-horizon.com

 

Wichtiger Hinweis:

Die in dieser Pressemitteilungen enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft. Die Zulassung der Aktien zum Handel erfolgt durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin (https://emerald-horizon.com/) veröffentlichten, von der Finanzmarktaufsicht (FMA) am 16.06.2026 gebilligten Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden:

https://emerald-horizon.com/investor-relations/berichte/

Potentiellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die FMA zu verstehen ist.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

 

PRESSEKONTAKT

Medienkontakt für Rückfragen
Emerald Horizon AG
Ing. Norbert Hofer, MBA
Vice President Strategic Communication
 
Tel.: +43 664 5455 324
media@emerald-horizon.com
www.emerald-horizon.com		 Unternehmenskontakt
Emerald Horizon AG
Karl-Huber-Gasse 15, 8041 Graz
media@emerald-horizon.com
 
www.emerald-horizon.com

 

* * *

Ende der Presseaussendung



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Emerald Horizon AG
Schlagwort(e): Finanzen

26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Emerald Horizon AG
Karl-Huber-Gasse 15
8041 Graz
Österreich
E-Mail: office@emerald-horizon.com
ISIN: AT0000A3UZE1
WKN: A42CXA
EQS News ID: 2354870

IPO geplant / Intended to be listed.
 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2354870  26.06.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Emerald Horizon

mehr Nachrichten

Analysen zu Emerald Horizon

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Emerald Horizon 886,00 3,26% Emerald Horizon

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen