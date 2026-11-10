Emerald Horizon Aktie

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WKN DE: A42CXA / ISIN: AT0000A3UZE1

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Kapitalerhöhung 10.11.2026 18:01:00

Emerald Horizon-Aktie im Minus: Unternehmen plant Eigenkapitalaufnahme

Emerald Horizon-Aktie im Minus: Unternehmen plant Eigenkapitalaufnahme

Der Vorstand des börsenotierten Energie-Technologieunternehmen Emerald Horizon plant eine Eigenkapitalaufnahme

Diese soll sich auf rund 135 Mio. Euro belaufen und soll bis zum Ende des dritten Quartals 2028 in mehreren Schritten erfolgen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Grundkapital der Gesellschaft solle zunächst durch Ausgabe von bis zu 133.224 neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage von derzeit 1.049.375 auf bis zu 1.182.599 Euro erhöht werden.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats, hieß es weiter. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre werde ausgeschlossen. Zur Zeichnung der neuen Aktien seien ausschließlich Investoren zugelassen, die zumindest 100.000 Euro investieren. Das Angebot erfolge prospektfrei. Der Zeichnungspreis je neuer Aktie soll bei 1.013,33 Euro liegen. Die Zeichnungsfrist soll am 26. November starten und am 22. Dezember 2026 enden.

Verpflichtung von Mehrheitsaktionär Florian Wagner

Mehrheitsaktionär und Vorstand Florian Wagner verpflichtete sich laut Aussendung zudem gegenüber Investoren, die neuen Aktien im Wert von mindestens 5 Millionen Euro zeichnen, diesen nach Ablauf von 36 Monaten ab der firmenbuchrechtlichen Durchführung der Kapitalerhöhung für je 100 gezeichnete Aktien 36 Papiere aus seinem persönlichen Bestand kostenlos zu übertragen. Vorausgesetzt, die Aktien werden während der Haltefrist durchgehend gehalten und es liegen insgesamt verbindliche Zeichnungserklärungen über einen Bruttoemissionserlös von 45 Mio. Euro vor. Durch die Erfüllung dieser Zusage komme es hieraus zu keiner Verwässerung anderer bestehender Aktionäre, so Emerald Horizon.

Die Gesellschaft gehe davon aus, dass interessierte Investoren nicht ihr gesamtes angedachtes Investment sofort leisten, sondern schrittweise im Zuge dieser und vier weiterer angedachter Kapitalerhöhungen zeichnen werden, hieß es weiter. Der erzielte Nettoemissionserlös werde für die Weiterentwicklung von SMRX gemeinsam mit dem niederländischen Industriepartner VDL sowie für den Aufbau des Geschäftsbereichs Speicher verwendet.

Die Emerald Horizon-Aktie verlor in Wien letztlich 0,87 Prozent auf 1.140,00 Euro.

rst/tpo

APA

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