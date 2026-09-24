Emerald Horizon Aktie
WKN DE: A42CXA / ISIN: AT0000A3UZE1
|Nach Börsengang
|
24.09.2026 17:52:00
Emerald Horizon-Aktie tiefer: Verlust im Halbjahr 2026
Emerald Horizon wurde 2019 von Florian Wagner und Philipp Pölzl gegründet. Das Start-Up bietet ein Energiespeichersystem an, das eine Kombination aus Batterie- und Wärmespeicher ist und mit KI-gestützter Steuerung arbeitet. Gleichzeitig entwickelt es thoriumbasierte Atomreaktoren. Beide Linien sollen einander künftig ergänzen. Bei dem Unternehmen sind der ehemalige burgenländische FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer sowie der Ex-Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann beschäftigt.
Bedingungen haben sich verbessert
"Ein Unternehmen in unserer Phase lässt sich nicht sinnvoll am Umsatz messen", schreibt Unternehmenschef Florian Wagner im Halbjahresbericht. Viel mehr gehe es darum, inwiefern sich das bestehende "Restrisiko des Projekts" in einem bestimmten Zeitraum reduziere. Die Bedingungen hätten sich im vergangenen Halbjahr verbessert: Bei der Speichertechnologie verschiebe sich die Frage der Machbarkeit bereits in Richtung der Frage, wie das Produkt in Serie hergestellt werden könne. Der Thorium-Reaktor sei jedoch "weiterhin in einer frühen Technologiereifephase". "Eine nukleare Genehmigung liegt nicht vor. Die Serienfertigung ist für Anfang der 2030er-Jahre adressiert", hießt es in dem Bericht weiter.
Der erfolgte Börsengang biete zudem Zugang zu mehr Finanzierungsmöglichkeiten. Auf regulatorischer Ebene sei die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Partner HaskoningDHV vertieft worden.
Für die Zukunft plant das Unternehmen eine Standorterweiterung und eine Vergrößerung des Vorstandes um ein bis zwei Mitglieder. Für beides seien die Vorbereitungen getroffen worden. Ein genauer Zeitplan wurde aber nicht genannt.In Wien notierte die Emerald Horizon-Aktie letztlich 2,28 Prozent tiefer bei 1.070,00 Euro.
bel/ivnAPA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Emerald Horizon
|
24.09.26
|EQS-AFR: Emerald Horizon AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
24.09.26
|EQS-AFR: Emerald Horizon AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
21.09.26
|Emerald Horizon: Europas einziges börsennotiertes Pure-Play im Bereich fortgeschrittener Nukleartechnologie (EQS Group)
|
18.09.26
|Emerald Horizon stößt mit SMRX in Berlin auf großes Interesse (EQS Group)
|
08.09.26
|Emerald Horizon und VDL Groep starten Bau des Herzstücks des Small Modular Reactors SMRX (EQS Group)
|
31.08.26
|Emerald Horizon EINLADUNG PRESSEKONFERENZ (EQS Group)
|
31.08.26
|Emerald Horizon INVITATION PRESS CONFERENCE (EQS Group)
|
24.08.26
|Presseeinladung Emerald Horizon | ADES in Containergröße: Emerald Horizon gibt Startschuss für den Bau des ADES Test Loop – dem Herzstück des SMRX (EQS Group)
Analysen zu Emerald Horizon
Aktien in diesem Artikel
|Emerald Horizon
|1 105,00
|3,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.