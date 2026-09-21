

EQS-Media / 21.09.2026 / 10:27 CET/CEST



Presseaussendung

21. September 2026



Emerald Horizon: Europas einziges börsennotiertes Pure-Play im Bereich fortgeschrittener Nukleartechnologie

Pure Europe und Pure-Play für fortgeschrittene Nukleartechnologie – Industrialisierung mit VDL Groep - Thorium als Brennstoff - Zweistufiges Geschäftsmodell - Baader Helvea startet Research-Coverage

Graz, 21. September 2026 – Europa will die ersten kleinen modularen Reaktoren Anfang der 2030er-Jahre in Betrieb nehmen. So sieht es die SMR-Strategie der Europäischen Kommission vom März 2026 vor. Am Kapitalmarkt nimmt Emerald Horizon dabei eine besondere Stellung ein: Die Emerald Horizon AG (Wiener Börse, Ticker SMRX, ISIN AT0000A3UZE1) ist derzeit das einzige börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Europa, dessen Geschäft vollständig auf fortgeschrittene Nukleartechnik und die zugehörige Speichertechnologie ausgerichtet ist.

Was Emerald Horizon auszeichnet

Industrieller Partner: Mit der VDL Groep (Eindhoven) verfügt Emerald Horizon über Co-Development, Fertigung und eine etablierte Lieferkette. Viele Entwickler kleiner Reaktoren bauen diese Strukturen erst auf. Emerald Horizon verbindet die Beweglichkeit eines Technologieunternehmens mit der Struktur eines etablierten Industriekonzerns.

Mit der VDL Groep (Eindhoven) verfügt Emerald Horizon über Co-Development, Fertigung und eine etablierte Lieferkette. Viele Entwickler kleiner Reaktoren bauen diese Strukturen erst auf. Emerald Horizon verbindet die Beweglichkeit eines Technologieunternehmens mit der Struktur eines etablierten Industriekonzerns. Thorium als Brennstoff: ADES, die Energiequelle von SMRX, arbeitet mit Thorium. Den Versorgungsengpass bei HALEU, dem höher angereicherten Uran für viele fortgeschrittene Reaktorkonzepte, hat Emerald Horizon damit nicht.

ADES, die Energiequelle von SMRX, arbeitet mit Thorium. Den Versorgungsengpass bei HALEU, dem höher angereicherten Uran für viele fortgeschrittene Reaktorkonzepte, hat Emerald Horizon damit nicht. Zwei Schritte, zwei Standbeine: Das Speichersystem DUALstorePLUS unterliegt keiner nuklearen Regulierung und wird über Energy-as-a-Service-Verträge mit bis zu 20 Jahren Laufzeit vermarktet. Das Speichergeschäft entwickelt sich damit unabhängig vom Zeitplan für ADES.

Das Speichersystem DUALstorePLUS unterliegt keiner nuklearen Regulierung und wird über Energy-as-a-Service-Verträge mit bis zu 20 Jahren Laufzeit vermarktet. Das Speichergeschäft entwickelt sich damit unabhängig vom Zeitplan für ADES. Anderes physikalisches Prinzip: ADES arbeitet subkritisch und wird von einem Teilchenbeschleuniger angetrieben. Wird der Neutronenstrahl abgeschaltet, kommt die Spaltreaktion zum Erliegen. Der Thorium-Kreislauf ist vollständig wasserfrei.

Baader Helvea startet Coverage

Baader Helvea Equity Research hat am 16. September 2026 eine Erststudie zu Emerald Horizon veröffentlicht. Analyst Rene Rückert bewertet die Aktie mit „Add“ und einem Kursziel von 1.274 €. Nach NuWays ist Baader Helvea das zweite Research-Haus, das Emerald Horizon laufend beobachtet. Die Kernaussagen der Studie:

Eigenes Profil: „SMRX is not a conventional nuclear stock.“ Baader Helvea bezeichnet DUALstorePLUS als „value foundation“ des Unternehmens.

„SMRX is not a conventional nuclear stock.“ Baader Helvea bezeichnet DUALstorePLUS als „value foundation“ des Unternehmens. Integration als Alleinstellungsmerkmal: „The uniqueness of Emerald Horizon does not come from a single invention, but from the integration of several technologies and business models into one platform.“

„The uniqueness of Emerald Horizon does not come from a single invention, but from the integration of several technologies and business models into one platform.“ Umsetzung: Die Beteiligung von VDL stärkt nach Einschätzung der Studie die Glaubwürdigkeit der Umsetzungsstrategie deutlich. Den Baustart des ADES Test Loop in Eindhoven wertet Baader Helvea als ersten greifbaren Schritt zur industriellen Umsetzung.

Die Beteiligung von VDL stärkt nach Einschätzung der Studie die Glaubwürdigkeit der Umsetzungsstrategie deutlich. Den Baustart des ADES Test Loop in Eindhoven wertet Baader Helvea als ersten greifbaren Schritt zur industriellen Umsetzung. Zulassung: „ADES appears to have a substantially more viable licensing pathway than conventional SMRs.“

Anfragen zur Studie „Emerald Horizon – Age of Energy“ richten Sie bitte an die Baader Bank AG: corporateaccess@baaderbank.de

Im Dialog mit Fachwelt und Investoren

CEO Florian Wagner nahm am 14. September 2026 am Arnova Nuclear Energy Summit im Dolder Grand in Zürich teil und stellte die Technologie von Emerald Horizon dort einem internationalen Fachpublikum aus der Nuklearbranche vor. Ab 21. September 2026 ist Emerald Horizon auf der Baader Investment Conference in München vertreten.

Aktueller Podcast

Im aktuellen Podcast sprechen Florian Wagner (CEO), Dr. Mario J. Müller (VP R&D) und Norbert Hofer (VP Strategic Communications) von Emerald Horizon mit Hans Priem (VP Business Development, VDL Groep) und Markjan Vermeer (Managing Director, VDL ETG Technology & Development). Das Gespräch zeigt, wie gut der unternehmerische Antrieb eines Scale-ups wie Emerald Horizon zu einem Industriekonzern mit Milliardenumsatz passt. Daraus entsteht ein Dreieck aus Synergieeffekten, etablierten technologischen Kontakten und dem finanziellen Netzwerk von VDL, das voll eingebunden werden kann.

Link zu unserem Podcast Energy.Everywhere.– YouTube Emerald Horizon:

In deutscher Sprache: https://www.youtube.com/watch?v=4v_2iE-rGBc&t=110s

In englischer Sprache: https://www.youtube.com/watch?v=1TvUEE1cD6Q&t=8s



„Die EU setzt auf kleine modulare Reaktoren. Wir sind heute als Pure Europe und Pure-Play für Nukleartechnologie das einzige börsennotierte Unternehmen Europas, das ganz auf diese Zukunft ausgerichtet ist“, sagt Florian Wagner, CEO der Emerald Horizon AG. „Wir haben, was viele andere erst aufbauen: einen Industriepartner, der fertigt, eine Lieferkette, die steht, und einen Brennstoff, der verfügbar ist. Mit DUALstorePLUS bauen wir unser Geschäft schon heute auf, während ADES zur Serienreife wächst. In Emerald Horizon steckt ein enormes Potenzial. Analysten bewerten Technologieunternehmen in unserer Phase mit Abschlägen für Eintrittswahrscheinlichkeit und für die Zeit bis zur Marktreife. Jeder Meilenstein, den wir erreichen, verringert diese Unsicherheit. Die Energie wird mit SMRX so viel günstiger werden, als sich das heute viele noch vorstellen können. Diesen Weg gehen wir mit Tempo und mit überprüfbaren Meilensteinen.“

Über Emerald Horizon

Die Emerald Horizon AG wurde 2019 gegründet und hat ihren Sitz in Graz. Das Unternehmen entwickelt Technologien für eine sichere, skalierbare und CO2-arme Energieversorgung. Seit 26. Juni 2026 ist Emerald Horizon an der Wiener Börse gelistet (Ticker: SMRX, ISIN: AT0000A3UZE1).

www.emerald-horizon.com

Hinweis:

„Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft. Diese Mitteilung und die enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, ganz oder teilweise, in den bzw. die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in eine andere Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Dementsprechend richten sich die Informationen insbesondere nicht an „U.S. Persons“ (im Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933) oder an Personen, die in den vorgenannten Rechtsordnungen ansässig sind oder sich dort befinden.“

Pressebild

Bild: CEO Florian Wagner, Emerald Horizon and Markjan Vermeer, Managing Director of VDL ETG T&D © Fuchs

Abdruck für redaktionelle Zwecke honorarfrei.

Medienkontakt für Rückfragen

Ing. Norbert G. Hofer, MBA

Vice President Strategic Communications

Emerald Horizon AG

Email: hofer@emerald-horizon.com

Mag. Melanie Koch, MA

Medienbetreuung

Emerald Horizon AG

Mobile: +43 664 54 55 324

Email: koch@emerald-horizon.com