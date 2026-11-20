

EQS-Media / 20.11.2026 / 09:56 CET/CEST



Presseaussendung

20. November 2026

IEA World Energy Outlook 2026: Hitzedürre zeigt Grenzen alter AKW – Europa braucht jetzt eigene Energietechnologie

Emerald Horizon AG sieht doppelten Weckruf für den Kontinent: Während der Dürresommer 2026 die Kühlwasser-Abhängigkeit klassischer Kernkraftwerke offenlegte, zeigen die aktuellen Großmacht-Gespräche ohne europäische Beteiligung, wie dringend Europa seine strategischen Abhängigkeiten beenden muss. Der europäische Thorium-Mikroreaktor SMRX kommt vollständig ohne Kühlwasser aus.

Graz, 20. November 2026 – Der gestern präsentierte World Energy Outlook 2026 der Internationalen Energieagentur (IEA) liefert eine ungeschönte Bestandsaufnahme der globalen Energieversorgung. Die Blockade in der Straße von Hormus mit massiven Einbrüchen bei Öl - und LNG-Lieferungen, ein historischer Anstieg des weltweiten Kühlbedarfs sowie der rasant wachsende Stromhunger von Rechenzentren, Künstlicher Intelligenz und Industrieprozessen bringen bestehende Energiesysteme an ihre Belastungsgrenzen.



Erstmals in der Geschichte überholt laut IEA der Energiebedarf für die Kühlung von Gebäuden jenen für das Heizen – und verursacht künftig bis zu 30 Prozent der weltweiten Spitzenlast in den Stromnetzen. Bis 2035 steigt der globale Stromverbrauch um 10.500 Terawattstunden, was dem gesamten heutigen Strombedarf aller fortgeschrittenen Volkswirtschaften entspricht. Zwar wächst der Anteil erneuerbarer Energien bis 2035 auf 45 bis 50 Prozent, gleichzeitig erlebt die Kernenergie ein historisches Comeback: Weltweit befinden sich fast 90 Gigawatt neuer Kapazitäten im Bau – der höchste Stand seit über 35 Jahren. Mehr als 50 Länder verfolgen konkrete Ausbaupläne, wobei sich der Blick in Europa zunehmend auf kleine modulare Reaktoren (Small Modular Reactors, SMR) richtet.

Hitzesommer 2026 als Warnung: Alte Kernkraftwerke verschärfen im Ernstfall die Krise

Für die in Graz ansässige Emerald Horizon AG greift eine bloße Rückkehr zu konventionellen Großkraftwerken jedoch zu kurz. Der extreme Dürre- und Hitzesommer 2026 hat in ganz Europa gezeigt, dass bestehende Kernkraftwerke eine Energiekrise im kritischsten Moment sogar noch verschärfen können – weil sie auf enorme Mengen Fluss- und Kühlwasser angewiesen sind.

Die jüngsten Beispiele aus Europa verdeutlichen diese Verwundbarkeit:

Frankreich: Wegen überhitzter Flüsse und historischer Niedrigwasserstände an Rhône, Garonne, Mosel und Maas mussten zahlreiche Reaktorblöcke – darunter in Bugey, Saint-Alban, Golfech, Nogent und Tricastin – gedrosselt oder abgeschaltet werden. Das Kraftwerk Chooz an der Maas blieb wegen Wassermangels mehr als drei Monate vom Netz. Mitte August 2026 fielen in Frankreich in der Spitze 13,4 Gigawatt an Kernkraftleistung aus Kühlwassergründen aus; die Produktionsverluste summierten sich seit Mitte Mai auf über 14,6 Terawattstunden.

Schweiz: Ende Juni 2026 musste der Betreiber Axpo beide Blöcke des Kernkraftwerks Beznau wegen zu hoher Flusswassertemperaturen vollständig herunterfahren.

Donauraum: In Ungarn überschritt die Donau Ende Juni die Marke von 30 Grad Celsius, sodass das Kernkraftwerk Paks nur mit einer Ausnahmegenehmigung weiterlaufen konnte. Im August folgten hitzebedingte Leistungsdrosselungen an Reaktoren entlang der Donau in Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Slowenien.

Genau in jenen Tagen, in denen Hitzewellen den Kühlbedarf auf Rekordwerte treiben, fallen klassische wassergekühlte Kraftwerke aus – und zwingen die Strommärkte zurück in teures, importiertes Gas.



Florian Wagner, CEO der Emerald Horizon AG, zieht daraus eine klare Konsequenz:

„Die Zahlen der IEA und die Erfahrungen dieses Dürresommers zeigen unmissverständlich: Alte Kraftwerkskonzepte sind den Klimarealitäten von morgen nicht mehr gewachsen. Wer ausgerechnet während einer Hitzewelle wegen fehlenden oder zu warmen Flusswassers vom Netz gehen muss, verschärft die Krise genau dann, wenn jede Kilowattstunde für Kühlung, Netze und Industrie gebraucht wird. Unser unterkritischer Thorium-Mikroreaktor SMRX ist deshalb grundlegend anders konstruiert: SMRX benötigt kein Kühlwasser. Er arbeitet standortunabhängig, ohne das Risiko einer Kernschmelze. In Kombination mit unseren industriellen DUALstorePLUS-Speichersystemen schaffen wir jene wetterunabhängige Grundlast und Netzstabilität, die neben dem Ausbau der Erneuerbaren zwingend notwendig ist.“

Geopolitischer Weckruf: Europa muss seine Abhängigkeiten beenden

Über die technologische Frage hinaus sieht die Emerald Horizon AG im aktuellen weltpolitischen Geschehen einen historischen Wendepunkt für Europa. Die jüngsten Gespräche zwischen China, Russland und den USA im chinesischen Shenzhen sowie die Tatsache, dass Europa bei den Friedensgesprächen zur Ukraine nicht mit am Verhandlungstisch sitzt, legen das strategische Machtdefizit des Kontinents offen.

„Wenn die großen Weltmächte zentrale Sicherheits- und Zukunftsfragen unter sich verhandeln und Europa nicht einmal am Tisch sitzt, muss das der letzte Weckruf gewesen sein“, betont Florian Wagner. „Europa muss politisch, wirtschaftlich und technologisch deutlich stärker werden. Echte Stärke entsteht aber nur dort, wo wir unsere gefährlichen Abhängigkeiten von Drittstaaten endlich beenden – bei der Versorgung mit Lebensmitteln, bei der Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten, im Finanzsektor und natürlich ganz besonders im Bereich der Energieversorgung. Ohne eigene, verlässliche und leistbare Energie bleibt jede europäische Souveränität eine leere Hülle.“

SMRX: Europäische Spitzentechnologie statt neuer Importabhängigkeiten

Während andere Weltregionen den Ausbau eigener Nuklear- und Speichertechnologien massiv vorantreiben, warnt die Emerald Horizon AG davor, alte fossile Abhängigkeiten lediglich gegen außereuropäische Kraftwerkstechnologie einzutauschen.

„Europa darf bei der nächsten Generation der Energieversorgung nicht wieder zum bloßen Abnehmer werden“, erklärt Florian Wagner. „SMRX ist ein europäisches Produkt – entwickelt im Herzen Europas, gemeinsam mit starken europäischen Industrie- und Forschungspartnern. Wir sind überzeugt, dass SMRX einen entscheidenden Beitrag leisten wird, um Europa dauerhaft unabhängig, wettbewerbsfähig und versorgungssicher zu machen. Europa hat keine Zeit mehr zu verlieren. Deshalb erhöhen wir jetzt das Tempo und führen eine Kapitalerhöhung durch, um SMRX schneller zur Marktreife zu bringen.“

Über die Emerald Horizon AG

Die Emerald Horizon AG mit Sitz in Graz wurde 2019 gegründet und entwickelt sichere, skalierbare Energietechnologie zur Dekarbonisierung von Industrie und Energieversorgung. Die Kernprodukte sind DUALstorePLUS, ein hybrides Energiespeichersystem aus Batterie, Salzschmelze-Wärmespeicher und KI-Steuerung, und SMRX, ein thoriumbasiertes, beschleunigergetriebenes und unterkritisches Energiesystem. Die Aktie notiert seit 26. Juni 2026 an der Wiener Börse (Standard Market), Ticker SMRX, ISIN AT0000A3UZE1.

Unternehmenszentrale: Liebenauer Tangente 6, 8041 Graz



Forschung und Entwicklung:

Emerald LaboraTHorium, Karl-Huber-Gasse 15, 8041 Graz

www.emerald-horizon.com

Hinweis:

„Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft. Diese Mitteilung und die enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, ganz oder teilweise, in den bzw. die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in eine andere Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Dementsprechend richten sich die Informationen insbesondere nicht an „U.S. Persons“ (im Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933) oder an Personen, die in den vorgenannten Rechtsordnungen ansässig sind oder sich dort befinden.“

Presse Bild:

Bild: Emerald Horizon CEO Florian Wagner © Emerald Horizon | All rights reserved.

Medienkontakt für Rückfragen

Ing. Norbert G. Hofer, MBA

Vice President Strategic Communications

Emerald Horizon AG

Email: hofer@emerald-horizon.com

Mag. Melanie Koch, MA

Medienbetreuung

Emerald Horizon AG

Mobile: +43 664 54 55 324

Email: koch@emerald-horizon.com