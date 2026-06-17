17.06.2026 13:56:00

Emerald Horizon plant Börsengang in Wien kommende Woche

Das Grazer Energietechnologie-Unternehmen Emerald Horizon geht kommende Woche in Wien an die Börse. Geplant ist das Debüt im Segment prime market der Wiener Börse für den 26. Juni. Als Ausgabepreis wurden 760 Euro je Aktie angesetzt, wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte. Das Kapitalmarktprospekt wurde bereits von der Finanzmarktaufsicht (FMA) bewilligt.

Emerald Horizon wurde 2019 von Florian Wagner und Philipp Pölzl gegründet. Das Start-Up vertreibt ein Energiespeichersystem (DUALstore PLUS), das eine Kombination aus Batterie- und Wärmespeicher ist und mit KI-gestützter Steuerung arbeitet. Gleichzeitig entwickelt es thoriumbasierte Reaktoren (ADES). Beide Linien sind unter der Marke SMRX zusammengefasst. Im Februar 2026 hat der ehemalige burgenländische FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer als Vice President for Strategic Communications bei dem Unternehmen angeheuert.

Im Jahr 2025 hat das Unternehmen einen Verlust von rund 768.000 Euro geschrieben. Als Grund wurde auf die Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) verwiesen. Auch für die kommenden drei Jahre werden Verluste erwartet - für ein Start-Up in der Aufbauphase sei das aber nicht ungewöhnlich, heißt es im Konzernabschluss 2025. "Emerald Horizon ist ein Startup im F&E und muss in der derzeitigen Unternehmensphase immer wieder durch Kapitalerhöhungen zusätzliches Eigenkapital der Gesellschaft zuführen", schreibt das Unternehmen.

bel/ivn

WEB http://www.wienerborse.at

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