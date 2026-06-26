Emerald Horizon startet an der Wiener Börse

Das Grazer Energietechnologie-Unternehmen Emerald Horizon ist am Freitag in Wien an der Börse gestartet. Im Segment standard market continuous der Wiener Börse stand das Papier kurz nach Börsenstart bei 874 Euro je Aktie und damit rund 15 Prozent über dem Ausgabepreis von 760 Euro. Ausgegeben wurden 1.049.375 Aktien, damit wird das Unternehmen mit 797,5 Mio. Euro bewertet.

Das Start-Up Emerald Horizon vertreibt ein Energiespeichersystem, das eine Kombination aus Batterie- und Wärmespeicher ist und mit KI-gestützter Steuerung arbeitet. Gleichzeitig entwickelt es thoriumbasierte Reaktoren (ADES). Beide Linien sind unter der Marke SMRX zusammengefasst. Im Februar 2026 hat der ehemalige burgenländische FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer als Vice President for Strategic Communications bei dem Unternehmen angeheuert. Auch der ehemalige Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann ist als Vice President mit an Bord.

Emerald Horizon wurde 2019 von Florian Wagner und Philipp Pölzl gegründet. Die beiden Gründer halten auch nach dem Börsengang eine wesentliche Mehrheit an dem Unternehmen. Wagners Anteil liegt laut der gesetzlich verpflichtenden Beteiligungs-Meldungen vom Mittwoch bei 52,90 Prozent, Pölzls liegt deutlich darunter bei 13,15 Prozent.

bel/tsk