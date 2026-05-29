29.05.2026 06:31:29

Emerald Leasing Finance Investment Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Emerald Leasing Finance Investment Company hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Emerald Leasing Finance Investment Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,27 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,770 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Emerald Leasing Finance Investment Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 97,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 65,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,39 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Emerald Leasing Finance Investment Company 2,57 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 312,04 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 216,34 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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