Emerald Leasing Finance Investment Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Emerald Leasing Finance Investment Company gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1,44 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Emerald Leasing Finance Investment Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,920 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 39,96 Prozent auf 94,4 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at