Emerald Leasing Finance Investment Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Emerald Leasing Finance Investment Company hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,51 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 100,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at