Emerald Leasing Finance Investment Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Emerald Leasing Finance Investment Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,16 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Emerald Leasing Finance Investment Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,730 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Emerald Leasing Finance Investment Company mit einem Umsatz von insgesamt 78,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 35,90 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at