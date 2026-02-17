|
17.02.2026 06:31:28
Emerald Leisures legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Emerald Leisures stellte am 14.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,50 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Emerald Leisures im vergangenen Quartal 47,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Emerald Leisures 43,4 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!