Emerald Leisures legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Emerald Leisures stellte am 14.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,50 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Emerald Leisures im vergangenen Quartal 47,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Emerald Leisures 43,4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at