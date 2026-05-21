Emerald Leisures öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Emerald Leisures hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,42 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,570 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 51,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Emerald Leisures 40,1 Millionen INR umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 5,700 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Emerald Leisures -7,470 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 165,19 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 150,03 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at