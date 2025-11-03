Emerald verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Emerald hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Emerald 77,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 72,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at