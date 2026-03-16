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16.03.2026 06:31:29

Emerald verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Emerald hat am 13.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Emerald hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,25 Prozent auf 132,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 106,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Emerald ein EPS von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 463,40 Millionen USD – ein Plus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Emerald 398,80 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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