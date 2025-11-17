Emeren Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Emeren Group gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 15,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at