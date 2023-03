Emeren Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Emeren Group hat am 29.03.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,041 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 74,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40,8 Millionen USD ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,078 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 81,41 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 80,64 Millionen USD in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,110 USD und einem Umsatz von 87,75 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at