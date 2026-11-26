Emerge Commerce hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent auf 7,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at