Emerge Commerce: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Emerge Commerce hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,1 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 5,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 27,66 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Emerge Commerce einen Umsatz von 20,42 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at