Emerge Commerce: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Emerge Commerce hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 4,6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at