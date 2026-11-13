Emergency Assistance Japan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Emergency Assistance Japan ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Emergency Assistance Japan die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,32 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Emergency Assistance Japan 3,02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent auf 1,03 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 895,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at