Emergency Assistance Japan gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Emergency Assistance Japan hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 23,55 JPY, nach 9,68 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,00 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 910,4 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at