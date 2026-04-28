Blair Aktie
WKN DE: 858444 / ISIN: US0928281023
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28.04.2026 12:11:28
'Emergency handbrake' needed on sickness benefits, Blair think tank says
The Tony Blair Institute says people with conditions like anxiety should get employment support instead of cash benefits.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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