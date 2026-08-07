Emergent BioSolutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Emergent BioSolutions hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Emergent BioSolutions ein Ergebnis je Aktie von -0,220 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Emergent BioSolutions im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 234,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 140,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at