Emergent BioSolutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Emergent BioSolutions hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Emergent BioSolutions noch ein Gewinn pro Aktie von 2,06 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 293,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 231,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at