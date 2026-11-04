Emergent BioSolutions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Emergent BioSolutions gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 52,40 Prozent zurück. Hier wurden 110,0 Millionen USD gegenüber 231,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at