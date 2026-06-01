Emergent Global EDU Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Emergent Global EDU Services hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,92 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,360 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 284,58 Prozent auf 1,81 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 470,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,79 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Emergent Global EDU Services 8,27 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 4,32 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,97 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at