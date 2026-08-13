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13.08.2026 06:31:29
Emergent Global EDU Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Emergent Global EDU Services hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Emergent Global EDU Services ein EPS von 0,960 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Emergent Global EDU Services 1,76 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 230,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 533,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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