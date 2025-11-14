Emergent Global EDU Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Emergent Global EDU Services lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,44 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Emergent Global EDU Services mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 500,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 145,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at