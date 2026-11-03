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Solar Power Aktie

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WKN DE: A0M5YN / ISIN: US83490A1007

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03.11.2026 12:11:23

Emerging economies are embracing solar power and skipping fossil fuels much faster than Europe or the US

Renewable electricity is cheaper than ever. While the West got rich on coal and oil, some of the world's poorest countries are banking on solar, wind and water instead.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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