Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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22.04.2026 14:03:00
Emerging-market stocks are back on top in April after punishing Iran selloff. Why they can keep on climbing.
A popular exchange-traded fund that tracks stocks in emerging markets has surged in April — but the ETF is still trailing the S&P 500 since the start of the Iran conflict.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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