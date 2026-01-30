Emerita Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Emerita Resources präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Emerita Resources ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,060 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at