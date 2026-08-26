Emerita Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Emerita Resources gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at