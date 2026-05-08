Emerson Electric: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Emerson Electric hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Emerson Electric 0,860 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Emerson Electric mit einem Umsatz von insgesamt 4,56 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at